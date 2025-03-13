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18:10, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел под Суджей

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ в Казачьей Локне
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Казачья Локня, которое находится под Суджей в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Звезды».

По словам корреспондента Антона Войтовича, съемочную группу выследил украинский беспилотник. «По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда», — добавил корреспондент.

В материале уточняется, что ВСУ ударили по точке эвакуации мирных жителей. Помимо сотрудников «Звезды», там находились французские журналисты. Никто из сотрудников СМИ не пострадал.

Об освобождении Казачьей Локни сообщалось 11 марта. Село вернулось под контроль России в ходе наступления, которой началось в первых числах марта. К вечеру 12 марта Вооруженные силы России освободили 86 процентов территории, которую ВСУ захватили летом 2024 года

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