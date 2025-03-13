Соратник Кадырова рассказал об иностранных наемниках в Курской области

Генерал Алаудинов: Иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других. Его рассказ приводит РИА Новости.

Он отметил, что в составе иностранных легионов возникли панические настроения. «На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет», — поделился Алаудинов.

До этого генерал-майор подчеркнул, что в Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов.

По информации Алаудинова, те населенные пункты, которые находятся вблизи Суджи, уже удалось зачистить.

Ранее в четверг, 13 марта, Минобороны России официально объявило об освобождении Суджи.