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15:24, 13 марта 2025Россия

Соратник Кадырова рассказал об иностранных наемниках в Курской области

Генерал Алаудинов: Иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники бежали из Курской области быстрее других. Его рассказ приводит РИА Новости.

Он отметил, что в составе иностранных легионов возникли панические настроения. «На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет», — поделился Алаудинов.

До этого генерал-майор подчеркнул, что в Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов.

По информации Алаудинова, те населенные пункты, которые находятся вблизи Суджи, уже удалось зачистить.

Ранее в четверг, 13 марта, Минобороны России официально объявило об освобождении Суджи.

ЖЗЛ
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