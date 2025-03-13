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09:32, 13 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске резервов ВСУ на донецкое направление

WarGonzo сообщил о переброске резервов ВСУ на донецкое направление
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы на донецкое направление. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Wargonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

«ВСУ перебрасывают сюда резервы, за счет которых им удалось серьезно замедлить продвижение наших войск. В районе Удачного ВСУ контратаковали и вернули себе часть позиций», — указано в сообщении.

Отмечается, что ожесточенные боевые действия идут в Котлино, Зверево и Шевченко. Помимо этого, проблемой для ВС России являются контратаки ВСУ в районе Дзержинска (украинское название — Торецк).

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под контроль участок административной границы между ЛНР и ДНР протяженностью полкилометра.

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