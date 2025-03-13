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00:31, 13 марта 2025Из жизни

Стало известно о попытке президента США Джона Кеннеди узнать у ЦРУ правду об НЛО

Daily Mail: ЦРУ отказалось комментировать запрос президента США Кеннеди об НЛО
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Laura Rauch / AP

Президента США Джон Ф. Кеннеди задавал ЦРУ вопросы об НЛО. Издание Daily Mail пишет о вновь вспыхнувшем интересе к якобы написанной Кеннеди служебной записке.

Документ, о котором идет речь, стал предметом внимания общественности из-за новостей о скором обнародовании всех материалов ЦРУ по делу о смерти Кеннеди. В официальном запросе, предположительно написанном директору ЦРУ и датированном 12 ноября 1963 года, Кеннеди просит проинформировать его обо «всей разведывательной информации об НЛО». Имя получателя при этом вымарано, но в то время департамент возглавлял Джон Маккоун.

Из документа следует, что Кеннеди предпринял попытку узнать правду об НЛО. В письме подчеркивается важность понимания того, какие объекты в небе можно считать неопознанными на тот случай, если СССР ошибочно примет НЛО за американские разведывательные аппараты. «Когда эти данные будут обработаны, я бы хотел, чтобы вы организовали программу обмена данными с НАСА, в которой учитывались бы неизвестные факторы. Это поможет руководителям миссий НАСА в выполнении их обязанностей по защите», — говорится в записке.

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О документе стало известно в 2011 году, он якобы был найден писателем Уильямом Лестером. Лестер утверждал, что получил записку в соответствии с Законом о свободе информации, когда искал материал для книги «Торжество свободы: Кеннеди и новые рубежи».

Книга Лестера — единственный источник, где фигурирует документ, что заставило некоторых экспертов усомниться в его подлинности. ЦРУ никогда публично не комментировало записку. Организация отказалась отвечать на вопросы Daily Mail.

Ранее ветеран ВВС США заявил, что участвовал в поиске и эвакуации «инопланетного корабля». По словам военного, объект был белым и походил на куриное яйцо.

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