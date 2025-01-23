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06:31, 23 января 2025Из жизни

Пилот ВВС США рассказал об участии в эвакуации инопланетного объекта

В США ветеран ВВС Джейк Барбер рассказал о перевозке НЛО яйцевидной формы
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: NewsNation / YouTube

Ветеран ВВС США заявил, что участвовал в поиске и эвакуации «инопланетного корабля». Об этом он рассказал, в интервью NewsNation.

Бывший американский военный Джейк Барбер ранее служил пилотом вертолета. Он утверждает, что якобы участвовал в поиске объектов внеземного происхождения для правительства США. В частности, Барбер рассказал о случае, когда ему довелось перевозить некий белый объект яйцевидной формы, который, по его словам, «был определенно внеземного происхождения». «Просто визуально, взглянув на объект, находившийся на земле, можно было понять, что он необычный и аномальный. Сделанный точно не человеком», — поделился воспоминаниями пилот.

Барбер также сказал, что все члены его команды, занимавшиеся эвакуацией объекта, также не знали, с чем имели дело. Кроме того, Барбер заявил, что недавно члены правительственной группы по исследованию НЛО якобы подтвердили ему, что он имел дело с порождением «нечеловеческого разума». Также они заявили, что этот случай был далеко не уникальным.

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Сотрудники NewsNation связались с Департаментом по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне и попросили прокомментировать историю Барбера. В департаменте заявили, что у них нет никакой информации о закрытых или действующих правительственных программах, владеющих внеземными технологиями или занятых их воспроизведением.

Ранее боец Сил специального назначения армии США рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где якобы изучались технологии пришельцев. Там американский военный видел парящий в воздухе шар из странного метала и таинственный браслет с кристаллическим экраном.

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