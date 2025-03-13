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11:54, 13 марта 2025Бывший СССР

ЦИК Украины объяснил невозможность проведения выборов нехваткой денег

Замглавы ЦИК Украины Дубовик объяснил невозможность выборов нехваткой денег
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Выборы на Украине в ближайшей перспективе не могут состояться из-за деградации украинских электоральных аналитических систем на фоне недофинансирования. Невозможность проведения выборов нехваткой денег объяснил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик, передает РИА Новости.

«Какие могут быть намеки, когда я вам говорил о недофинансировании? (...) Парламент и правительство нам их (денег — прим. «Ленты.ру» не дают», — заявил чиновник.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине. По его мнению, голосование в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что команда президента США Дональда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. В частности, сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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