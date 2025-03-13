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11:43, 13 марта 2025Бывший СССР

Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

FT: На Украине назвали крайне тяжелым продолжение конфликта без помощи США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Продолжение конфликта без помощи со стороны США было бы крайне тяжелым для Украины. Об этом заявил украинский военный врач с позывным Чубакка, его слова приводит Financial Times (FT).

«Если Америка нас бросит, это будет крайне тяжело», — сказал он.

Медик также отметил, что если бы Вашингтон не возобновил работу спутниковой связи Starlink, Киев оказался бы в очень сложной ситуации. Он также назвал такой сценарий «предательством демократии и свободы» со стороны Белого дома.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта сообщил, что, если американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск отключит работу Starlink на Украине, Варшава будет искать ему замену. Он напомнил, что республика оплачивает функционирование системы спутниковой связи на Украине и тратит на это порядка 50 миллионов долларов в год.

После этого американский предприниматель назвал Сикорского «маленьким человеком» и посоветовал ему остыть. Он также отметил, что Польша оплачивает «ничтожную часть стоимости» за спутниковую связь с учетом того, что равноценной замены ей не существует.

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