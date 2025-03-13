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12:11, 13 марта 2025Мир

Ушаков поговорил с советником Трампа

Песков: Уолтц провел телефонный разговор с помощником президента РФ Ушаковым
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена», — сказал представитель Кремля.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о «самом близком к миру моменте» с начала конфликта на Украине. Она также призвала Москву согласиться на прекращение огня.

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