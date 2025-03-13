Ушаков раскрыл время встречи Путина со спецпосланником Трампа

Ушаков: Уиткоффа позовут в Кремль, когда Путин даст сигнал

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа позовут в Кремль, когда президент России Владимир Путин даст сигнал. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль», — сказал он.

Помощник Путина также отказался говорить о прогнозах относительно данной встречи. «Трудно предсказать», — заключил он.

Ранее Ушаков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером 13 марта. По его словам, разговор пройдет в закрытом формате.