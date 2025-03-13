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17:24, 13 марта 2025Мир

Ушаков заявил о попытках Европы выставить Россию виновной

Ушаков: В Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно», — сказал он.

Отмечается, что таким образом Ушаков прокомментировал позицию европейских лидеров, которые говорили, что никаких мирных инициатив быть не может, а теперь поддержали предложенный США план перемирия.

Ранее Ушаков заявил, что встреча спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве не исключена. По его словам, Уиткофф будет встречаться с российскими представителями «очень высокого ранга».

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