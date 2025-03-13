В испанском клубе оценили информацию о проблеме россиянина Захаряна с въездом в Британию

«Реал Сосьедад» заявил, что проблем с британской визой у футболиста Захаряна нет

Пресс-атташе испанского клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате оценил информацию о проблемах российского полузащитника Арсена Захаряна с въездом в Великобританию. Его слова приводит Sport24.

Мундуате заявил, что проблем с визой у отечественного футболиста нет, все хорошо. Он подчеркнул, что Захарян находится в Париже, откуда должен отправиться в Манчестер.

О проблемах с визами ранее сообщила испанская газета Marca. Отмечалось, что документ также не может получить малийский защитник Амари Траоре.

13 марта «Реал Сосьедад» должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.