В Киеве раздались новые взрывы

Страна.ua: В Киеве вновь прогремели взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Подробности произошедшего не уточняются.

Незадолго до этого стало известно о взрыве на левом берегу Киева. Сообщалось, что перед этим в небе над городом был замечен объект, похожий на метеорит.

Ранее в Одессе в результате серии взрывов загорелся резервуар с горючим. На место происшествия было направлено большое количество пожарных.