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01:23, 13 марта 2025Бывший СССР

В Киеве раздались новые взрывы

Страна.ua: В Киеве вновь прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Подробности произошедшего не уточняются.

Незадолго до этого стало известно о взрыве на левом берегу Киева. Сообщалось, что перед этим в небе над городом был замечен объект, похожий на метеорит.

Ранее в Одессе в результате серии взрывов загорелся резервуар с горючим. На место происшествия было направлено большое количество пожарных.

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