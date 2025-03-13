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19:25, 13 марта 2025Россия

В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

Песков: Звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: POOL / РИА Новости

Звук на совещании президента России Владимира Путина из Курской области рассинхронизировался. Такое объяснение появлению накладки со звуком на мероприятии привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь идет о телетрансляции, в ходе которой звук отставал от картинки. При этом на опубликованном сайте Кремля ролике звук уже был отредактирован.

«Иногда бывает, что называется, "поплыл звук", то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — пояснил Песков.

До этого обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук заявил, что выбор Путиным камуфляжа на совещании в Курской области служит сигналом на тему переговоров.

12 марта были обнародованы кадры посещения главой государства Курской области. Путин впервые приехал в регион после начала там боевых действий.

ЖЗЛ
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