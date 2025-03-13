В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

Песков: Звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался

Звук на совещании президента России Владимира Путина из Курской области рассинхронизировался. Такое объяснение появлению накладки со звуком на мероприятии привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь идет о телетрансляции, в ходе которой звук отставал от картинки. При этом на опубликованном сайте Кремля ролике звук уже был отредактирован.

«Иногда бывает, что называется, "поплыл звук", то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — пояснил Песков.

До этого обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук заявил, что выбор Путиным камуфляжа на совещании в Курской области служит сигналом на тему переговоров.

12 марта были обнародованы кадры посещения главой государства Курской области. Путин впервые приехал в регион после начала там боевых действий.