Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 13 марта 2025Экономика

В России начали делать автомобили ушедшего немецкого бренда

В Калининграде начали собирать BMW X5 и X6 из старых деталей
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Автомобили немецкого бренда BMW снова начали собирать в России. Это выяснили журналисты Baza.

Однако, как оказалось, речь идет не об официальном возвращении автогиганта, а о неофициальной сборке транспортных средств из дорестайлинговых деталей 2022 года. По имеющейся информации, такие BMW собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Продаются эти автомобили по ценам ниже рыночных.

Отмечается, что VIN-номер «новой» машины будет отсутствовать в базах BMW, так как компания официально покинула Россию. Официальный дилер уже предупредил, что сконструированные в Калининграде экземпляры не имеют отношения к компании и собраны из «отдельных машинокомплектов».

В начале января стало известно, что по итогам 2024 года глобальные продажи автомобилей BMW снизились на четыре процента, если сравнивать с 2023-м годом. Реализовано чуть меньше 2,5 миллиона единиц.

А в декабре 2024 года стало известно, что российские клиенты получили больше 100 автомобилей с завода BMW в Ганновере. Это произошло вопреки строгому эмбарго.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    В Кремле оценили идею укрепления ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

    В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше