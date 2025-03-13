В России начали делать автомобили ушедшего немецкого бренда

В Калининграде начали собирать BMW X5 и X6 из старых деталей

Автомобили немецкого бренда BMW снова начали собирать в России. Это выяснили журналисты Baza.

Однако, как оказалось, речь идет не об официальном возвращении автогиганта, а о неофициальной сборке транспортных средств из дорестайлинговых деталей 2022 года. По имеющейся информации, такие BMW собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Продаются эти автомобили по ценам ниже рыночных.

Отмечается, что VIN-номер «новой» машины будет отсутствовать в базах BMW, так как компания официально покинула Россию. Официальный дилер уже предупредил, что сконструированные в Калининграде экземпляры не имеют отношения к компании и собраны из «отдельных машинокомплектов».

В начале января стало известно, что по итогам 2024 года глобальные продажи автомобилей BMW снизились на четыре процента, если сравнивать с 2023-м годом. Реализовано чуть меньше 2,5 миллиона единиц.

А в декабре 2024 года стало известно, что российские клиенты получили больше 100 автомобилей с завода BMW в Ганновере. Это произошло вопреки строгому эмбарго.