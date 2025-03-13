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10:30, 13 марта 2025Наука и техника

В США провели симуляцию прекращения СВО и остались недовольны ее результатом

19FortyFive: Симуляция прекращения СВО показала, что она не завершится
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Симуляция прекращения огня между Украиной и Россией в ходе специальной военной операции (СВО) показала, что она не завершится, поскольку таким результатом останутся недовольны в Киеве. Об этом рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

В симуляции приняли участие американские аспиранты, преподаватели и эксперты, специализирующиеся на внешней политике. Всего было шесть команд, представляющих Россию, США, Украину, Китай, Турцию (страну, где проходят переговоры) и коалиционную группу Великобритании и Европейского союза. Моделирование проходило в пять раундов. В рамках первого, второго и четвертого раундов команды могли действовать от имени страны или образования, которое они представляли, используя дипломатию, военные действия и экономические рычаги.

«Это позволило командам влиять на условия переговоров, изменяя факты на местах. Третий и пятый раунды были переговорами, условно разделенными двумя неделями симуляционного времени, когда студенты изображали членов дипломатических команд высокого уровня на переговорах в Анкаре», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в начале симуляции каждая из команд приложила все усилия для того, чтобы склонить остальных принять свою сторону. Так, Москва спровоцировала небольшой политический кризис в Пхеньяне, который позволил отвлечь Пекин, а США попытались исключить из переговоров Европу и Китай. С течением времени противостояние между европейско-украинской и американо-российской группами нарастало, тогда как Турция и Китай оставались в стороне.

Итогом переговоров стало наступление режима прекращения огня, который вскоре был нарушен. «Отражая разногласия в киевском правительстве, бомба, заложенная украинскими разведчиками, уничтожила нескольких членов украинской переговорной группы и ранила части российской и американской команд», — пишет Фарли, замечая, что после этого Россия (при молчаливом согласии США) возобновила военные действия.

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Автор подчеркивает, что симуляция может отражать имеющиеся противоречия между сторонами и не обязательно имеет отношение к реальности. «Россия и США могут продвинуться лишь до определенного предела в достижении мирного соглашения. Европейцы могут внести свой вклад, но их влияние ограничено политическими разногласиями и военной слабостью», — пишет об извлеченных из симуляции выводах обозреватель.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что СВО может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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