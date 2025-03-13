Верховный суд России поддержал взыскание сотен миллиардов рублей с «крабового короля»

Верховный суд РФ поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Кана

Верховный суд (ВС) России поддержал решение трех нижестоящих судов, которые взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с так называемого крабового короля Олега Кана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, судья ВС РФ Владимир Попов изучил кассационные жалобы 17 ответчиков и пришел к выводу, что основания, по которым жалобы могут быть переданы для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, отсутствуют.

Суды удовлетворили иск Генпрокуратуры России, так как установили, что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали в нарушение российского законодательства.