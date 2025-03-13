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13:57, 13 марта 2025Наука и техника

ВС России получат сбрасываемое с БПЛА питание

Минобороны поручило создать сбрасываемый с дронов ИРП для штурмовиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штурмовые группы Вооруженных сил России получат сбрасываемые с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) индивидуальные рационы питания (ИРП). Соответствующее поручение дал заместитель министра обороны России Андрей Булыга на рабочем совещании по продовольственному обеспечению войск, передает ТАСС.

В ходе совещания особое внимание уделили созданию нового ИРП, доставляемого на линии соприкосновения при помощи FPV-дронов. Представитель одной из группировок войск сообщил, что в подразделениях востребованы готовые продуктовые комплексы с сублимированными продуктами и сухими витаминизированными напитками, которые бы содержали весь суточный рацион.

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«Этот штурмовой комплект должен быть не больше 1,5 килограмма и содержать всю суточную норму калорий», — сказал Булыга. Он подчеркнул, что вопрос обеспечения войск такими ИРП должен быть оперативно решен.

Ранее в марте основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов сообщил, что специалисты проекта модифицировали стандартные дроны камикадзе. Аппарат самолетного типа получил оборудование для вертикального взлета.

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