Российский «Архангел» модифицировал дрон-камикадзе

ТАСС: Специалисты проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе

Специалисты российского проекта Архангел «модифицировали» дрон-камикадзе. Об этом со ссылкой на основателя и главу программы Михаила Филиппова сообщает ТАСС.

«Мы сделали гибрид с вертикальным взлетом, а далее он переходит в "режим крыла" и летит как ракета. Поэтому за счет правильной аэродинамики при тех же батарейках и моторах он летит в два-три раза дальше и намного быстрее», — заявил руководитель.

По его словам, в настоящее время минимальная дальность применения беспилотника составляет 50 километров, максимальная скорость полета — 280 километров в час. Дрон-камикадзе применяются в зоне специальной военной операции для уничтожения техники противника, ударов по вышкам сотовой связи и по другим беспилотникам.

В феврале Филиппов в интервью агентству назвал атаки беспилотников самым экономически выгодным и эффективным способом ведения военных действий.

В ноябре ТАСС со ссылкой на куратора всероссийского проекта «Архангел» Виталия Романова сообщил, что Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0».