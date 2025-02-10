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08:28, 10 февраля 2025Наука и техника

Атаки беспилотников назвали самым экономически выгодным способом ведения военных действий

Филиппов: Атаки БПЛА стали самым экономически выгодным способом ведения войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотирования беспилотниками Михаил Филиппов в интервью ТАСС назвал атаки беспилотников самым экономически выгодным и эффективным способом ведения военных действий.

Эксперт уточнил, что дешевые дроны уничтожают дорогую технику, которая создается годами. Кроме того, наступающим подразделениям именно БПЛА наносят наибольший ущерб, при этом используются всего две составляющие — собственно аппарат и его оператор.

«Один обученный расчет из четырех бойцов может уничтожить за год противостояния до тысячи бойцов противника и сотни единиц техники. Экономика по потерям очевидна, учитывая лечение, реабилитацию, выплаты, новую технику», — сказал Филиппов. Он считает, что для России приоритетным направлением должно стать развитие беспилотной сферы.

16 декабря глава Минобороны Андрей Белоусов по поручению президента России Владимира Путина предложил создать новый род российских войск — войска беспилотных систем. Как отметил министр обороны, его формирование завершится в третьем квартале 2025 года. Массовое применение дронов стало самым значимым прорывом в тактике российских войск, добавил тогда он.

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