Жалоба известного комика на штраф за дискредитацию армии поступила в суд

В Мосгорсуд поступила жалоба комика Поперечного на штраф за дискредитацию армии

Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Мосгорсуд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Дата заседания не назначена.

Согласно материалам дела, известный комик разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) публикации, направленные на негативное отношение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Сам Поперечный в суд не явился, присутствовала его представитель, которая просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности. Помимо этого, она сочла привлечение клиента к ответственности незаконным.

Ранее Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой. Комик переделал популярную в последнее время фразу про «чилового парня».