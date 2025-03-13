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03:15, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Жалоба известного комика на штраф за дискредитацию армии поступила в суд

В Мосгорсуд поступила жалоба комика Поперечного на штраф за дискредитацию армии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жалоба комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России поступила в Мосгорсуд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Дата заседания не назначена.

Согласно материалам дела, известный комик разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) публикации, направленные на негативное отношение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Сам Поперечный в суд не явился, присутствовала его представитель, которая просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности. Помимо этого, она сочла привлечение клиента к ответственности незаконным.

Ранее Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой. Комик переделал популярную в последнее время фразу про «чилового парня».

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