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11:41, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Украинские военные в Курской области ездили на танках с литерой Z

Жительница Казачьей Локни Новодворская: Солдаты ВСУ управляли танками с буквой Z
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Украинские военные передвигались в Курской области на танках с литерой Z. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница села Казачья Локня в Курской области Галина Новодворская.

Она рассказала историю, когда на 8 Марта к ней в дом забежали две пожилые женщины. «Прибежали, трясутся, спрашивают "Галя, у тебя вчера были?" Я говорю: "Кто?" — "Украинцы". Оказалось, что в тот день по улице Богдановка ехали четыре танка. А на танках буква Z. И женщины подумали, что это наши. И одна другой говорит: "Давай пойдем, ребят покормим". Подошли, а там оказались украинцы», — рассказала Новодворская. По ее словам, танкисты схватили женщин, приволокли в дом, где те жили, забрали у них телефоны и стали «проверять погреба».

Жители села Казачья Локня находились под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) семь месяцев. О переходе населенного пункта под контроль России Минобороны сообщило 12 марта. Штурм осложнялся из-за наличия в населенном пункте мирных жителей.

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