Адвокат рассказала о нарушениях в деле россиянина Тордена

Мальгина: Приговор Тордену в Финляндии нарушил принцип презумпции невиновности

Вынесенный финским судом приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) за якобы военные преступления на Украине в 2014 году нарушил принцип презумпции невиновности. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина, сообщает РИА Новости.

«В приговоре явно нарушен принцип презумпции невиновности и личной ответственности за совершение уголовных преступлений», — отметила она.

По словам Мальгиной, суд счел, что из-за руководящего положения Торден должен нести ответственность за деятельность всей диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич». При этом на момент совершения инкриминируемых действий он не являлся заместителем руководителя группы.

14 марта суд в Финляндии приговорил Воислава Тордена к пожизненному заключению. Ему вынесли приговор по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 и 2015 годах. Защита россиянина уверена, что он стал объектом политического преследования, приговор будет обжалован.