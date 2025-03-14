Бывший командир ДШРГ «Русич» получил пожизненный срок в Финляндии. Его обвинили в военных преступлениях на Украине

Экс-командир ДШРГ «Русич» Торден получил пожизненный срок в Финляндии

Суд в Финляндии приговорил бывшего командира диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению. Россиянину вынесли приговор по обвинению в военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014-2015 годах.

Так, окружной суд Хельсинки удовлетворил требование прокурора о пожизненном сроке, однако приговор Тордену вынесли за четыре военных преступления, тогда как обвинение настаивало на пяти.

Это первый случай, когда за преступления, совершенные на Украине, приговор вынесли в Финляндии

Защита уверена, что дело политически мотивировано

Тордена задержали в Финляндии по запросу Киева в июле 2023 года, когда он хотел улететь в Ниццу. Украинская сторона считает его виновным в совершении «террористических преступлений» на территории Донбасса.

Уточняется, что в указанные в деле годы, когда, согласно данным суда, Торден совершил противоправные деяния, он являлся

замкомандира ДШРГ «Русич». Подразделение в 2014-2015 годах участвовало в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Обвинение считает, что в сентябре 2014 года подразделение «Русича» уничтожило 22 и ранило четырех украинских военнослужащих. Также утверждается, что ДШРГ якобы вывесила украинский флаг на КПП, после чего обстреляла грузовик и легковой автомобиль Вооруженных сил Украины.

Обвиняемый вину не признает. Защита россиянина уверена, что он стал объектом политического преследования, данный приговор будет обжалован.

Защита считает, что вина не доказана. Полностью были уверены, что если его не оправдают, то наказание не будет более строгим, чем один год и два месяца лишения свободы Наталия Мальгина адвокат

В выдаче Украине россиянина было отказано в 2023 году.

Как писал Mash, летом 2014 года Торден вместе с остальными бойцами ДШРГ «спалили колонну запрещенного в РФ одного из самых боеспособных нацбатальонов "Айдар" (батальон признан в России террористической организацией и запрещен), боевики которого насиловали и грабили мирных жителей в ЛНР и мучили несколько десятков пленных в импровизированной тюрьме в Старобельске».

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Почти 10 лет назад Тордена посчитали угрозой безопасности Норвегии и депортировали

Тордена, имевшего позывной Славян, задержали в 2023 году, когда они с супругой уехали в отпуск в Финляндию. Известно, что он находится в санкционном списке Евросоюза под своим прежним именем, и ему запрещен въезд в страну, однако он также имел действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены. По делу об умышленном нарушении запрета на въезд в Финляндию экс-командира «Русича» приговорили к условному сроку.

Во время ожидания оглашения приговора, как рассказывал начальник финской тюрьмы Вантаа Тиммо Сааринен, у россиянина были нормальные условия: он не был ограничен в контактах и не был помещен в одиночную камеру. Его зарплата, так как он находится под санкциями, составляла 1,6 евро в день. Отмечалось, что на такую сумму «можно купить одну чашку йогурта или одно яблоко в день».

О самом Тордене известно, что в молодости он много лет жил в Норвегии, где был известен своими крайне правыми взглядами. Также сообщалось, что он воевал в Сирии на стороне правительственной армии. В 2016 году был депортирован из Норвегии в Россию — его посчитали угрозой безопасности.