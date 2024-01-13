Начальник финской тюрьмы рассказал об условиях содержания россиянина Тордена

Начальник тюрьмы Вантаа назвал нормальными условия содержания россиянина Тордена

Начальник финской тюрьмы Вантаа Тиммо Сааринен рассказал об условиях содержания россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский). Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Он назвал нормальными условия содержания заключенных. Как узнало издание, у Тордена нет ограничений на контакты. Также он не был помещен в одиночную камеру.

В то же время Сааринен отметил, что находящиеся под санкциями ЕС и США заключенные не могут получать денежные средства, кроме базовых выплат, которые составляют 1,6 евро в день. По данным издания, на них «можно купить одну чашку йогурта или одно яблоко в день». В настоящее время, по словам Сааринена, в тюрьме несколько таких лиц.

Ранее посольство России в Финляндии сообщило, что Торден не подавал жалоб на условия содержания.

Первый раз Торден был арестован в июле этого года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем, и ему запрещен въезд в Финляндию, писала телекомпания Yle. При этом, по словам его адвоката, у него есть действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены.

В декабре суд в Хельсинки продлил срок содержания под стражей Воислава Тордена. При этом россиянин вину не признает. Перед этим финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Предполагаемые преступления могли были совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря суд постановил освободить его из-под стражи, однако позднее он был вновь задержан пограничниками.