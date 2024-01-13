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21:56, 13 января 2024Мир

Начальник финской тюрьмы рассказал об условиях содержания россиянина Тордена

Начальник тюрьмы Вантаа назвал нормальными условия содержания россиянина Тордена

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Начальник финской тюрьмы Вантаа Тиммо Сааринен рассказал об условиях содержания россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский). Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Он назвал нормальными условия содержания заключенных. Как узнало издание, у Тордена нет ограничений на контакты. Также он не был помещен в одиночную камеру.

В то же время Сааринен отметил, что находящиеся под санкциями ЕС и США заключенные не могут получать денежные средства, кроме базовых выплат, которые составляют 1,6 евро в день. По данным издания, на них «можно купить одну чашку йогурта или одно яблоко в день». В настоящее время, по словам Сааринена, в тюрьме несколько таких лиц.

Ранее посольство России в Финляндии сообщило, что Торден не подавал жалоб на условия содержания.

Первый раз Торден был арестован в июле этого года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем, и ему запрещен въезд в Финляндию, писала телекомпания Yle. При этом, по словам его адвоката, у него есть действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены.

В декабре суд в Хельсинки продлил срок содержания под стражей Воислава Тордена. При этом россиянин вину не признает. Перед этим финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Предполагаемые преступления могли были совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря суд постановил освободить его из-под стражи, однако позднее он был вновь задержан пограничниками.

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      Марина Совина
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