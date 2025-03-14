Защита обжалует приговор россиянину Тордену

Защита обжалует приговор приговоренному к пожизненному заключению Тордену

Защита обжалует приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), приговоренному в Финляндии к пожизненному заключению. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«Защита считает вину недоказанной и приговор политически мотивированным», — отметила она.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 год.

31 января финский суд решил оставить Тордена под стражей до вынесения приговора. При этом прокурор потребовал вынести решение о пожизненном заключении россиянина.