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11:39, 14 марта 2025Мир

Защита обжалует приговор россиянину Тордену

Защита обжалует приговор приговоренному к пожизненному заключению Тордену
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Защита обжалует приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), приговоренному в Финляндии к пожизненному заключению. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«Защита считает вину недоказанной и приговор политически мотивированным», — отметила она.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 год.

31 января финский суд решил оставить Тордена под стражей до вынесения приговора. При этом прокурор потребовал вынести решение о пожизненном заключении россиянина.

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