Суд в Финляндии вынес приговор россиянину Тордену

Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Суд приговорил Тордена к пожизненному заключению», — рассказала агентству адвокат Наталия Мальгина.

По данным финской телерадиокомпании Yle, суд установил, что Торден якобы «бесспорно» являлся членом диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» на момент совершения предполагаемых деяний в Луганской области.

31 января суд в Финляндии принял решение оставить Тордена под стражей до вынесения приговора по обвинению в якобы совершении военных преступлений. На финальном заседании суда прокурор потребовал вынести решение о пожизненном заключении россиянина.