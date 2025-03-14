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11:12, 14 марта 2025Мир

Суд в Финляндии вынес приговор россиянину Тордену

Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / ТАСС

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Суд приговорил Тордена к пожизненному заключению», — рассказала агентству адвокат Наталия Мальгина.

По данным финской телерадиокомпании Yle, суд установил, что Торден якобы «бесспорно» являлся членом диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» на момент совершения предполагаемых деяний в Луганской области.

31 января суд в Финляндии принял решение оставить Тордена под стражей до вынесения приговора по обвинению в якобы совершении военных преступлений. На финальном заседании суда прокурор потребовал вынести решение о пожизненном заключении россиянина.

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