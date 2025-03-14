Американская футболистка «Динамо» назвала необходимую для жизни в Москве сумму

Американская футболистка Уиллиамс: для жизни в Москве нужно 100 тысяч рублей

Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уиллиамс назвала сумму, необходимую ей для жизни в Москве. Слова спортсменки приводит «Чемпионат».

Уиллиамс заявила, что ей нужно 100-120 тысяч рублей в месяц. «На оплату квартиры — с водой, электричеством, wi-fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму», — пояснила она.

Футболистка рассказала, что сейчас живет в Химках. «Квартира небольшая, однокомнатная, но все необходимое есть — кухонные принадлежности, стиралка и т.д. И до базы в Новогорске недалеко ехать», — поделилась американка.

Уиллиамс начала выступать в России в марте 2021 года. Сначала она играла за московский «Локомотив», вместе с которым стала чемпионкой России-2021 и бронзовым призером чемпионата страны 2022 года. В январе 2023 года футболистка перешла в столичное «Динамо».