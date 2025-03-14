Автобус с туристами вылетел с дороги и врезался в два высоковольтных столба

Десятки туристов пострадали в результате ДТП в тайской провинции Пхетчабури

Автобус с десятками туристов попал в жесткое ДТП в Таиланде. Об этом пишет газета Khaosod.

Инцидент произошел в пятницу, 14 марта, в провинции Пхетчабури. Автомобиль, перевозивший отдыхающих, вылетел с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных столба. В результате пострадали по меньшей мере 36 человек.

По данным местных правоохранителей, водитель автобуса почувствовал усталость во время поездки в ночное время и уснул.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Трое находятся в тяжелом состоянии. Россиян среди пассажиров не было.

Ранее туристический автобус попал в ДТП в другой тайской провинции Прачинбури. Авария произошла в конце февраля во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех транспортных средствах.