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20:24, 14 марта 2025Ценности

Боня разделась на камеру и показала результат борьбы с целлюлитом

Блогерша Виктория Боня в трусах показала результат борьбы с целлюлитом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня разделась на камеру и показала результат борьбы с целлюлитом. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в укороченном майке и одноразовых трусах-стрингах в массажном кабинете. На кадрах видно, что специалист выполняет для звезды аппаратную процедуру.

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«Борьба с целлюлитом продолжается... 2 сессия. Отчет после процедуры. Должна сказать, что ямочки на попе никуда не пропадают. Но ноги вроде начинают разглаживаться», — поделилась знаменитость.

Ранее в марте Виктория Боня похвасталась фигурой в откровенном бикини. Она поделилась видео, в котором запечатлела себя в зеркало.

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