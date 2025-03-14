Россиянку заподозрили в расправе над мужем в день рождения

В Петербурге женщину заподозрили в убийстве супруга в день рождения

В Санкт-Петербурге полиция задержала 56-летнюю женщину, расправившуюся с 55-летним мужем на своем дне рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 13 марта в полицию обратилась подозреваемая. Она рассказала, что в квартире дома № 57 на Красносельском шоссе находится ее супруг с ножевым ранением. Выяснилось, что россиянка поссорилась с мужем на праздновании дня рождения и вонзила нож в его грудь. Спасти мужчину не удалось.

Подозреваемую доставили на допрос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Тверской области мужчина заказал за 100 тысяч рублей расправу над тещей.