Депутаты в российском городе захотели штрафовать врачей за склонение к абортам

Депутаты из Петербурга захотели штрафовать врачей за склонение к абортам

Депутаты из Санкт-Петербурга захотели штрафовать врачей за склонение к абортам. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, законопроект об ответственности за склонение женщин к аборту разработали городские парламентарии Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов.

Они пояснили, что основными целями законопроекта являются укрепление института семьи и материнства, повышение рождаемости, снижение количества прерываний беременности и социальная защита беременных.

Кроме того, по задумке авторов, разработанный ими документ должен способствовать возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций.

За склонения женщин к аборту предлагается штрафовать граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, разъяснили депутаты.

В свою очередь юридическая служба петербургского парламента в заключение документу заметила, что «ряд положений проекта закона требуют уточнения во избежание сложностей в правоприменении».

Ранее сообщалось, что в городской больнице Сургута пациенткам делали аборты без наркоза и обезболивающего.