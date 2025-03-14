Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:33, 14 марта 2025Из жизни

Душещипательное прощание слонихи с лучшей подругой попало на видео

В крымском зоопарке умерла слониха Магда
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В крымском зоопарке индийская слониха Дженни пришла попрощаться с лучшей подругой. Видео с душещипательным прощанием публикует Baza.

Слонихи Магды не стало 13 марта. Она серьезно болела с декабря 2024 года, как позднее выяснилось, у нее была мочекаменная болезнь. Когда ее нашла Дженни, то сначала не могла понять, что произошло. Она пыталась растолкать и поднять подругу, а потом не отходила от нее несколько часов и не подпускала к ней ветеринаров.

Магда и Дженни были неразлучны почти полвека. Они больше сорока лет выступали в цирке и вместе гастролировали по всему миру. В 2012 году грузовик, в котором их везли, загорелся. Дженни и Магда почти час провели на 40-градусном морозе, отморозили уши и после отогревались водкой.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

В 2021 году они перестали принимать антидепрессанты и подрались. По утверждению владельца, нужного лекарства не хватало из-за пандемии COVID-19. После случившегося слоних отправили в Крым, в последние годы они жили в парке львов «Тайган».

Ранее сообщалось, что в заповеднике недалеко от города Анурадхапура в Шри-Ланке почти 300 слонов собрались, чтобы проститься с вожаком. Они подходили к его останкам, трогали их и поглаживали хоботами.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

    Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

    Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

    Трамп попросил Путина пощадить ВСУ

    Трамп заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине

    75-летняя Мерил Стрип завела роман с коллегой

    Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно

    В России заявили о резком замедлении трансформации экономики

    Названо время прихода весны в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше