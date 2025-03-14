Душещипательное прощание слонихи с лучшей подругой попало на видео

В крымском зоопарке умерла слониха Магда

В крымском зоопарке индийская слониха Дженни пришла попрощаться с лучшей подругой. Видео с душещипательным прощанием публикует Baza.

Слонихи Магды не стало 13 марта. Она серьезно болела с декабря 2024 года, как позднее выяснилось, у нее была мочекаменная болезнь. Когда ее нашла Дженни, то сначала не могла понять, что произошло. Она пыталась растолкать и поднять подругу, а потом не отходила от нее несколько часов и не подпускала к ней ветеринаров.

Магда и Дженни были неразлучны почти полвека. Они больше сорока лет выступали в цирке и вместе гастролировали по всему миру. В 2012 году грузовик, в котором их везли, загорелся. Дженни и Магда почти час провели на 40-градусном морозе, отморозили уши и после отогревались водкой.

В 2021 году они перестали принимать антидепрессанты и подрались. По утверждению владельца, нужного лекарства не хватало из-за пандемии COVID-19. После случившегося слоних отправили в Крым, в последние годы они жили в парке львов «Тайган».

Ранее сообщалось, что в заповеднике недалеко от города Анурадхапура в Шри-Ланке почти 300 слонов собрались, чтобы проститься с вожаком. Они подходили к его останкам, трогали их и поглаживали хоботами.