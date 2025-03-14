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18:33, 14 марта 2025Забота о себе

Джастин Бибер поделился психологическими проблемами

Певец Бибер заявил, что большую часть времени чувствует себя мошенником
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский певец Джастин Бибер поделился своими психологическими проблемами в посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). 31-летний артист рассказал, что сомневается в себе.

«Люди говорили мне всю жизнь: "Вау, Джастин, ты этого заслуживаешь", а я лично всегда чувствовал себя недостойным», — написал он. Певец заявил, что в моменты похвалы всегда чувствовал себя мошенником, который всех обманул. Ему казалось, что люди изменили бы мнение о нем, если бы узнали, какой он на самом деле.

Он добавил, что большую часть времени считает себя так, будто ему не хватает профессионализма. «Если вы чувствуете себя обманщиками, добро пожаловать в клуб», — заключил он.

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