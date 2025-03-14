Джастин Бибер поделился психологическими проблемами

Певец Бибер заявил, что большую часть времени чувствует себя мошенником

Канадский певец Джастин Бибер поделился своими психологическими проблемами в посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). 31-летний артист рассказал, что сомневается в себе.

«Люди говорили мне всю жизнь: "Вау, Джастин, ты этого заслуживаешь", а я лично всегда чувствовал себя недостойным», — написал он. Певец заявил, что в моменты похвалы всегда чувствовал себя мошенником, который всех обманул. Ему казалось, что люди изменили бы мнение о нем, если бы узнали, какой он на самом деле.

Он добавил, что большую часть времени считает себя так, будто ему не хватает профессионализма. «Если вы чувствуете себя обманщиками, добро пожаловать в клуб», — заключил он.

Ранее Джастин Бибер, который в последнее время переживает кризисный период в жизни, опубликовал видео с процессом курения неизвестных веществ. Среди выложенных звездой материалов были также ролики с танцами и движениями под музыку, которые комментаторы, переживающие за состояние Бибера, назвали подозрительными.