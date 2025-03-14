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15:18, 14 марта 2025Экономика

Еще один немецкий автогигант приготовился к обрушению прибыли

FT: Прибыль BMW упадет на миллиард евро из-за пошлин ЕС, Китая и США
Кирилл Луцюк

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Пошлины, вводимые США, Европейским союзом и Китаем, обойдутся немецкому автогиганту BMW в миллиард евро в 2025 году. Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что в 2024 году прибыль этой компании снизилась на 36 процентов и в этом году концерн не ждет улучшения ситуации. Всему виной пошлины, которые оборачиваются снижением маржи автомобильной промышленности. Если в 2024 году она составляла 6,3 процента, то в 2025 году из-за тарифных войн США, Китая и ЕС она будет на уровне пяти процентов.

Издание напоминает, что BMW — один из нескольких западных автопроизводителей, который пострадал от тарифов ЕС на импорт электромобилей из Китая. Например, его электрический Mini Cooper производится в КНР и облагается импортной пошлиной в 20,7 процента.

По данным BMW за IV квартал, ее чистая прибыль составила 1,5 миллиарда евро, что на 41 процент меньше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что глобальные продажи BMW по итогам 2024 года снизились на четыре процента. Эту динамику объяснили падением спроса в Китае, чей рынок является ключевым для всей немецкой автопромышленности.

Кроме того, потери другого автогиганта Volkswagen в 2025 году составят 1,5 миллиарда евро.

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