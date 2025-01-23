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15:46, 23 января 2025Экономика

Автогигант приготовился потерять полтора миллиарда евро

Bloomberg: Volkswagen в 2025 году потеряет 1,5 миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: multitel / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году из-за ужесточения стандартов Европейского союза по выбросам автомобилей потери компании Volkswagen AG составят 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В эту сумму войдут потенциальные штрафы за превышение более жесткого целевого показателя выбросов.

Агентство отмечает, что некоторые производители и законодатели уже призвали Евросоюз пересмотреть стандарты выбросов, поскольку автомобильная промышленность борется с неутешительным спросом на электромобили и наплывом китайских конкурентов.

Осенью минувшего года стало известно о планах Volkswagen впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить сотрудников. Одной из причин глубокого кризиса автопроизводителя стало падение интереса местных потребителей к электромобилям. В конце лета их продажи в ФРГ рухнули почти на 70 процентов.

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