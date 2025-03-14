Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 11:00 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее в пятницу, 14 марта, в аэропорту еще одного российского города, Нижнего Новгорода, тоже ввели временные ограничения на полеты. План «Ковер» начал действовать с 9:57 по московскому времени. Кроме того, ограничения вводились в московском аэропорту Внуково и аэропорту Калуги Грабцево.