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12:02, 14 марта 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 11:00 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее в пятницу, 14 марта, в аэропорту еще одного российского города, Нижнего Новгорода, тоже ввели временные ограничения на полеты. План «Ковер» начал действовать с 9:57 по московскому времени. Кроме того, ограничения вводились в московском аэропорту Внуково и аэропорту Калуги Грабцево.

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