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10:26, 14 марта 2025Путешествия

Еще в одном аэропорту России ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

План «Ковер» в еще одной российской авиагавани, Стригино, начал действовать с 9:57 по московскому времени. Аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

Утром 14 марта ограничения также вводились в столичном Внуково и калужском Грабцево. Гавани уже восстановили работу, за время приостановки четыре самолета сели на запасном аэродроме.

В то же утро ВСУ совершили очередную атаку беспилотников на Москву и область. Обломки одного дрона упали на многоквартирный дом.

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