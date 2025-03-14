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09:17, 14 марта 2025Путешествия

В аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Внуково сняли ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на полеты, которые действовали из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Столичная авиагавань Внуково и калужская Грабцево возобновили работу с 07:27 14 марта. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, летевших в Москву.

Отмечается, что четыре из них сели на запасном аэродроме, а пилоты других трех лайнеров все же решили выполнить посадку в аэропорту назначения.

План «Ковер» ввели в Москве и Калуге рано утром 14 марта. В это время ВСУ совершили очередную атаку дронов на столицу и область. Обломки нескольких БПЛА упали на многоквартирные и частные дома.

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