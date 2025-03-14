Эстония ввела санкции против нескольких россиян

ERR: Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Дегтярева и сестры Усманова

Власти Эстонии решили ввести внутренние финансовые санкции против ряда российских граждан. Об этом сообщило ERR со ссылкой на министра иностранных дел этой прибалтийской страны Маргуса Цахкну.

По его словам, ограничения распространены на министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилову.

Он напомнил, что перечисленных им лиц исключили из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции в отношении 2400 российских физических и юридических лиц, однако вывел из-под их действия четырех человек.

Прокомментировавший эту новость Дегтярев признался, что решение о снятии рестрикций оказалось для него неожиданным. Он напомнил, что попал в санкционный список еще 11 лет назад за помощь Донбассу и он с тех пор политическую позицию не менял. Кроме того, он призвал не забывать о незаконности этих ограничений.