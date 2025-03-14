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14:52, 14 марта 2025Экономика

Из-под санкций ЕС вывели четырех россиян

Reuters: Из антироссийского санкционного списка ЕС исключили еще четырех человек
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Евросоюз, продливший в пятницу санкции в отношении 2400 российских физических и юридических лиц, вывел из-под их действия четверых фигурантов списка, пишет Reuters.

Из него выбыли сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, а также российский министр спорта России Михаил Дегтярев, указало агентство. Там также подтвердили, что санкции сняли еще с трех человек по причине их смерти.

Журналисты указали, что с Рашевского санкции сняли «из-за слабого юридического обоснования», а с остальных троих по просьбе Венгрии, которая настаивала на выводе из-под ограничений девяти человек.

Также стало известно о решении оставить бизнесмена Михаила Фридмана в санкционном списке, хотя убрать его оттуда помимо Будапешта хотел также Люксембург.

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