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13:26, 14 марта 2025Экономика

Стала известна причина исключения троих россиян из санкционного списка ЕС

Reuters: ЕС исключил из санкционного списка троих умерших россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Virginia Mayo / AP

Послы Евросоюза, согласовавшие продление на полгода санкций в отношении более 2,4 тысячи физических и юридических лиц из РФ, исключили из списка троих скончавшихся россиян. Об этом со ссылкой на евродипломатов пишет Reuters.

Ранее стало известно, что в ЕС согласовали исключение трех граждан РФ из санкционного списка. При этом их имен и причин выведения из-под ограничений журналисты не называли.

Также агентство подтвердило решение оставить в санкционном списке бизнесмена Михаила Фридмана, о котором ранее писал Bloomberg. На снятии с него санкций настаивали ранее в Венгрии и Люксембурге.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. В апреле 2024-го Европейский суд постановил убрать его и бизнесмена Петра Авена из персональных санкционных списков ЕС, назвав причины для их включения туда неубедительными. Тем не менее предприниматели остались под санкциями в связи с наличием другого решению властей ЕС, после признанного незаконным.

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