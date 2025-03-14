Министр спорта России оценил снятие с него санкций ЕС

Министр спорта России Дегтярев назвал снятие с него санкций ЕС неожиданностью

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале оценил снятие с него санкций Евросоюза (ЕС).

Дегтярев напомнил, что в санкционный список его включили 11 лет назад, в июле 2024-го, за помощь Донбассу. Он назвал вывод из-под санкций неожиданностью, так как его политическая позиция за это время не изменилась.

«Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний — абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте», — подчеркнул министр и поблагодарил венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей.

Ранее 14 марта стало известно о снятии с Дегтярева санкций ЕС. В 2024-м он сначала стал министром спорта, а позднее также возглавил ОКР.