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16:53, 14 марта 2025Спорт

Министр спорта России оценил снятие с него санкций ЕС

Министр спорта России Дегтярев назвал снятие с него санкций ЕС неожиданностью
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале оценил снятие с него санкций Евросоюза (ЕС).

Дегтярев напомнил, что в санкционный список его включили 11 лет назад, в июле 2024-го, за помощь Донбассу. Он назвал вывод из-под санкций неожиданностью, так как его политическая позиция за это время не изменилась.

«Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний — абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте», — подчеркнул министр и поблагодарил венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей.

Ранее 14 марта стало известно о снятии с Дегтярева санкций ЕС. В 2024-м он сначала стал министром спорта, а позднее также возглавил ОКР.

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