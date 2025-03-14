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14:27, 14 марта 2025Спорт

Министра спорта России исключили из санкционного списка Евросоюза

ЕС исключил из санкционных списков министра спорта России Дегтярева
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) исключил из санкционных списков министра спорта РФ и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек. В их число вошел Дегтярев, активы которого разморозят и которому отменят запрет на выдачу виз.

Ранее Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил он.

Дегтярев возглавил ОКР в декабре 2024-го. Министром спорта он стал в мае того же года.

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