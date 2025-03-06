Глава Минспорта и ОКР пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян

Дегтярев: Никому не позволим называть спортсменов иноагентами и предателями

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Его слова приводит ТАСС.

«Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил Дегтярев. Он отметил, что выступил с речью с таким посылом на Олимпийском собрании.

Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Всего его получили 12 спортсменов, выступающих в спортивной гимнастике, а также 10 тренеров, специалистов и судей.

Летом прошлого года Ирина Винер, занимавшая пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, назвала бомжами представителей страны, которые хотят выступить на Играх-2024 в Париже. С критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил также Станислав Поздняков, который был предшественником Дегтярева в ОКР. Он назвал их командой иноагентов.