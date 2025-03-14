Европейцы нашли пользу в разгоревшейся торговой войне

Банк Франции: Торговая напряженность вернет ЕС политическую и экономическую волю

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, является примером автогола. Об этом заявил глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Его процитировало издание Le Figaro.

По его словам, то, что происходит в США, означает очень плохие новости для их экономики. Де Гало предположил, что команда Трампа относится к управлению экономикой, как к игре в «Монополию»: если выигрывает один, то обязательно проигрывает другой. Однако руководитель французского регулятора считает, что экономика должна быть нацелена на создание общего процветания, на обмен талантами, идеями, продуктами и инновациями.

Однако, как полагает де Гало, хотя эскалация торговой напряженности представляет собой очень большую угрозу, она может принести Европе пользу, так как вернет ей военную и экономическую волю, тем более что у Европейского союза есть чем ответить Трампу.

В конце февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что попытки Парижа добиться большей независимости от США потребуют дополнительных бюджетных затрат, а значит, гражданам придется «затянуть пояса». Он считает, что странам ЕС придется «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность.