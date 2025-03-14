Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:37, 14 марта 2025Экономика

Европейцы нашли пользу в разгоревшейся торговой войне

Банк Франции: Торговая напряженность вернет ЕС политическую и экономическую волю
Кирилл Луцюк

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, является примером автогола. Об этом заявил глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Его процитировало издание Le Figaro.

По его словам, то, что происходит в США, означает очень плохие новости для их экономики. Де Гало предположил, что команда Трампа относится к управлению экономикой, как к игре в «Монополию»: если выигрывает один, то обязательно проигрывает другой. Однако руководитель французского регулятора считает, что экономика должна быть нацелена на создание общего процветания, на обмен талантами, идеями, продуктами и инновациями.

Однако, как полагает де Гало, хотя эскалация торговой напряженности представляет собой очень большую угрозу, она может принести Европе пользу, так как вернет ей военную и экономическую волю, тем более что у Европейского союза есть чем ответить Трампу.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
21 января 2025
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

В конце февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что попытки Парижа добиться большей независимости от США потребуют дополнительных бюджетных затрат, а значит, гражданам придется «затянуть пояса». Он считает, что странам ЕС придется «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет ужасная резня». Трамп попросил Путина пощадить солдат ВСУ в Курской области

    Дочь Юлии Началовой раскритиковала молодых звезд

    Судью ООН признали виновной в принуждении женщины к рабству

    МЧС назвало число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей

    В сети завирусилась конспирологическая теория о двойнике Блиновской из Забайкалья

    Наушники Apple смогут переводить иностранную речь

    В Генштабе ВСУ отказались признавать слова Путина и Трампа об окружении в Курской области

    ЦБ резко понизил курс доллара

    Путин пригласил президента Венесуэлы в Москву на 9 мая

    В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше