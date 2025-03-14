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03:19, 14 марта 2025Мир

Генсек НАТО и Трамп высмеяли Байдена

Генсек НАТО Рютте и Трамп высмеяли общение Байдена с журналистами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в ходе общения в Белом доме посмеялись над экс-главой страны Джо Байденом. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем [Байден] за свои четыре года», — сказал Трамп Рюттер, после чего они рассмеялись.

Ранее Трамп заявил, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена.

До этого он рассказал, что Байден не должен был вступать в конфликт вокруг Украины. «Байдену не следовало втягивать нас в этот бардак. У нас был некомпетентный президент», — отметил он.

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