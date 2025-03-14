Генсек НАТО исключил обеспечение альянсом перемирия на Украине

Рютте: НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине

НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине в случае его достижения. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в эфире канала Bloomberg TV.

«Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом», — заявил генсек блока.

По словам Рютте, вместо этого Североатлантический альянс сможет «советовать, как лучше всего это сделать». Он также отметил, что гарантии безопасности для Украины следует обсуждать только после начала перемирия.

В ходе интервью генсек НАТО также заявил, что он оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.