Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 14 марта 2025Мир

Генсек НАТО исключил обеспечение альянсом перемирия на Украине

Рютте: НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине в случае его достижения. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в эфире канала Bloomberg TV.

«Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом», — заявил генсек блока.

По словам Рютте, вместо этого Североатлантический альянс сможет «советовать, как лучше всего это сделать». Он также отметил, что гарантии безопасности для Украины следует обсуждать только после начала перемирия.

В ходе интервью генсек НАТО также заявил, что он оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    Военный эксперт призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе

    Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

    МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

    Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

    Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

    Трамп заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине

    Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно

    В России заявили о резком замедлении трансформации экономики

    Трамп попросил Путина пощадить ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше