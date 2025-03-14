Генсек НАТО оценил возможность прекращения боевых действий на Украине

Рютте: Оптимистично оцениваю прекращение боевых действий на Украине в 2025 году

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — сказал Рютте.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что не исключает нормализацию отношений между Европейским союзом (ЕС) и США с Россией в долгосрочной перспективе.

Ранее генсек НАТО Рютте заявил, что есть иные способы обеспечить безопасность Украины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию.