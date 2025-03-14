Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 14 марта 2025Мир

Генсек НАТО оценил возможность прекращения боевых действий на Украине

Рютте: Оптимистично оцениваю прекращение боевых действий на Украине в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — сказал Рютте.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что не исключает нормализацию отношений между Европейским союзом (ЕС) и США с Россией в долгосрочной перспективе.

Ранее генсек НАТО Рютте заявил, что есть иные способы обеспечить безопасность Украины после прекращения огня, кроме отправки европейского миротворческого контингента на украинскую территорию.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Пашинян рассказал Путину о мирном соглашении с Азербайджаном

    Генсек НАТО исключил обеспечение альянсом перемирия на Украине

    Генсек НАТО окончательно определился с членством Украины в альянсе

    Пугачева не смогла выпустить новый альбом из-за желания сэкономить

    В российском регионе криминальный авторитет получил срок за продажу оружия и разбой

    Российская стюардесса объяснила необходимость брать собственный чайник в путешествия

    В России заявили о коренном изменении торговых маршрутов

    Экс-главу IТ-управления Росреестра осудили на три года и освободили от наказания

    Экс-главе IBU пожизненно запретили занимать спортивные должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше