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00:30, 14 марта 2025Из жизни

Гиена набросилась на спящую женщину и отгрызла ей руку

Pindula: В Зимбабве гиена отгрызла руку спящей женщине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Зимбабве гиена забежала во двор дома, где спала женщина, и набросилась на нее. Об этом сообщает портал Pindula.

Инцидент произошел в деревне недалеко от города Кариба, провинциия Западный Машоналенд, в воскресенье, 9 марта. Жители населенного пункта рассказали, что вечером заметили гиену около местного магазина и прогнали ее.

Однако хищница не ушла из деревни, а забежала во двор дома, где спала Стелла Музамби, и набросилась на нее. Гиена схватила женщину за руку и потащила прочь. На крики сбежались соседи и прогнали агрессивное животное. К тому времени оно успело отгрызть женщине кисть руки.

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Пострадавшую доставили в больницу. Управление парков и дикой природы Зимбабве выпустило предупреждение для жителей населенных пунктов, находящихся вблизи мест обитания диких зверей, с просьбой принимать необходимые меры для своей защиты.

Как отмечает Pindula, многие жители Зимбабве не соблюдают меры безопасности и предпочитают спать на улице из-за сильной жары.

В августе 2024 года сообщалось, что в зоопарке камерунского города Яунде гиена набросилась на школьника. В результате нападения мальчик потерял руку.

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