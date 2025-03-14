Глава МИД Украины заявил о формировании группы контроля за перемирием

Глава МИД Украины: Киев формирует группу для контроля за перемирием

Киев формирует мониторинговую группу для контроля за возможным перемирием. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает РИА Новости.

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Он добавил, что это является чрезвычайно сложным процессом.

Ранее Сибига не смог отчитаться перед Верховной Радой о переговорах с США по урегулированию конфликта из-за встречи с коллегами из Австрии и Португалии. Министр предложил назначить другую дату для посещения парламента.