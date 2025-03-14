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16:15, 14 марта 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о формировании группы контроля за перемирием

Глава МИД Украины: Киев формирует группу для контроля за перемирием
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Киев формирует мониторинговую группу для контроля за возможным перемирием. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает РИА Новости.

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Он добавил, что это является чрезвычайно сложным процессом.

Ранее Сибига не смог отчитаться перед Верховной Радой о переговорах с США по урегулированию конфликта из-за встречи с коллегами из Австрии и Португалии. Министр предложил назначить другую дату для посещения парламента.

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