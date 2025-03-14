Глава МИД Украины заявил о формировании группы контроля за перемирием

Киев формирует мониторинговую группу для контроля за возможным перемирием. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает РИА Новости.
«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — заявил глава украинского дипломатического ведомства.
Он добавил, что это является чрезвычайно сложным процессом.
Ранее Сибига не смог отчитаться перед Верховной Радой о переговорах с США по урегулированию конфликта из-за встречи с коллегами из Австрии и Португалии. Министр предложил назначить другую дату для посещения парламента.